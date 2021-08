Na negen jaar eerste divisie maakt Erik Schouten zich op voor eredivisiedebuut

Voor Erik Schouten staat een bijzonder weekend voor de boeg. De 29-jarige verdediger van Cambuur mag zich eindelijk opmaken voor de eredivisie. Dat is iets waar de Westwouder al een paar kee dichtbij was en waar hij lang naar snakte.

We gaan even terug in de tijd. Het is de zomer van 2019 als Erik Schouten na zeven seizoenen FC Volendam de overstap maakt naar SC Cambuur. Bij Het Nieuwe Oranje kende Schouten een moeilijk laatste seizoen, want door een zware knieblessure kwam hij slechts tachtig minuten in actie. Zijn transfer naar Cambuur bleek een succes en in het eerste seizoen lijkt promotie naar de eredivisie niet meer mis te kunnen gaan.

Cambuur gaat in dat seizoen na 29 wedstrijden, met een voorsprong van vier punten op nummer 2 De Graafschap, aan kop in de eerste divisie. En omdat nummer drie FC Volendam inmiddels op een achterstand van elf punten was gezet, was promotie binnen handbereik. De nummer twee van de eerste divisie promoveert namelijk ook rechtstreeks naar de eredivisie.