Jongerenwerkers preventieve troef op kermis Hoorn: 'Ander gezicht dan een uniform'

Net als vorig jaar zijn er dit jaar jongerenwerkers aanwezig op de Hoornse kermis. Zij schrijven geen boetes uit, maar omdat ze dicht bij de jeugd staan en makkelijk met hen in gesprek raken, hopen ze met hun aanwezigheid ongeregeldheden te voorkomen.

Jongerenwerkers Anil en Irhaad trapten maandag af op de kermis. - NH Nieuws

"Als je ons daar hebt lopen, heb je een ander gezicht dan een uniform", zegt teamcoach Jerrol. "Op het moment dat er signalen zijn, dan kunnen we iets heel snel tackelen door jongeren apart te nemen en in gesprek te gaan." De aanwezigheid van de jongerenwerkers op de kermis is geen overbodige luxe, want afgelopen weekend legden professionele handhavers acht gebiedsverboden op. Ook dit weekend houden naast de jongerenwerkers ook echte handhavers en de politie in oogje in het zeil.

Quote "Door onze instagram-pagina weten jongeren wat we doen en waar we zijn" Jongerenwerker Anil

Als jongerenwerkers Irshaad Santoe en Anil Karabulut een ronde over de Hoornse kermis maken, komen ze om de haverklap bekenden tegen. 'Hé, daar is de jongerenwerker!', schreeuwt een jongen. Iemand anders begroeten ze met een handdruk, om vervolgens een praatje te maken. "Door onze instagrampagina weten jongeren wat we doen en waar we zijn", vertelt Anil. "Net werd er ook naar mij geroepen, die mensen kennen ons van instagram of van school." Zelf werkt Anil vanuit het wijkcentrum in de Grote Waal. Irshaads thuisbasis is de wijk Kersenboogerd. Veel jongeren zijn deze week op de Hoornse kermis te vinden. Vooral in de avonduren is het druk op het terrein. Er wordt dit jaar streng op gelet of alles in goed verloopt, vertelt Fatina van het Kaar van het kermisteam. "Vanwege incidenten vorig jaar zitten we er dit jaar heel erg bovenop."

Met de jongerenwerkers een rondje over de kermis. - NH Nieuws

Op het terrein zijn veel beveiligers zichtbaar aanwezig. Afgelopen weekend is zonder grote incidenten verlopen. Wel kregen acht personen een ontzegging van de handhaving vanwege agressief gedrag of het niet navolgen van aanwijzingen. Deze acht personen mogen de aankomende één tot negen dagen niet meer op het kermisterrein komen.

Quote "Ons preventieve werk moet daarvoor zorgen, al hebben we natuurlijk geen toverstokje" Teamcoach Jerrol

"Het is juist de bedoeling dat wij er met onze aanwezigheid voor zorgen dat er geen gebiedsverboden komen", vertelt teamcoach Jerrol daarover. "Ons preventieve werk moet daarvoor zorgen, alleen we hebben natuurlijk geen toverstokje." Op de hoogte De jongerenwerkers zijn sinds maandag iedere avond aanwezig op de kermis. Omdat ze veel jongeren kennen, hopen ze op voorhand een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid. "Wij weten hoe bepaalde connecties zijn bij groepen", vertelt Anil. "Als we jongeren bij elkaar zien staan die nooit met elkaar omgaan of als er wrijving is omdat er het één en ander gebeurd is in het verleden, dan zijn wij daar wel extra alert op." Omdat het werk op de kermis geen alledaags werk is, moeten de jongerenwerkers flink aanpoten. "In de zin van geluidjes en dergelijke is het best heftig, want je loopt er de hele avond", zegt Anil. "Maar het is best leuk. Het is leuk om de jongeren in een andere omgeving te zien, zo bouw je wel een bepaalde band op met elkaar."