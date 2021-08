Hierdoor kan je woensdagnacht een 'vallende sterrenregen' zien

"Als zo'n komeet dichtbij de zon komt, verdampen de buitenste lagen en komt er stof vrij. Dat blijft als het ware in de ruimte hangen. Als de aarde door zo'n stofwolk heen gaat, zo'n stofbaan eigenlijk, dan veegt 'ie als het ware het gruis op." Dat is wat er in de nacht staat te gebeuren. De deeltjes vallen in onze dampkring en verbranden.

Daarbij zijn dan lichtflitsen te zien, die je vanaf de aarde als 'vallende sterren' kan zien, zegt Veth. "Die flitsjes zijn eigenlijk die zandkorreltjes die met een snelheid van pakweg 60 kilometer per seconde onze dampkring binnenvliegen. Als ze dat doen, laten ze de atmossfeermoleculen gloeien."

Helder

Het beste moment om dat schouwspel te kunnen zien, is rond 2.00 uur 's nachts. "Dan is er als het ware een piek in het aantal op dat moment. Dan is de beweging van de aarde het gunstigst door die zwerm heen. Je vliegt er dan als het ware recht tegenin, terwijl als je aan het begin van de avond kijkt het meer langs de aarde scheert." Het weer wordt volgens hem ook nog eens perfect. "Het blijft helder, dus je zou het goed kunnen zien."

Je hebt er ook niet veel voor nodig, een stoel of een kleedje is voldoende. Bij de sterrenwacht op Texel maken ze er een bijzonder moment van. "Op een pleintje voor bij Ecomare hebben we ruimte gemaakt dat mensen met hun stoeltje of kleedje naartoe kunnen komen en dan omhoog kunnen kijken."

Saturnus en Jupiter

De sterrenwacht zelf is ook wel open, maar vanwege de anderhalvemeterregel wel in beperkte mate. "We laten kleine groepjes mensen naar boven, de sterrenwacht in, om even naar de grote planeten te kijken. Saturnus en Jupiter zijn die avond vooral aan het eind van de avond goed te zien."

En wie geen zin of tijd heeft om op pad te gaan, hoeft volgens Veth ook niet te vrezen dat je de bijzondere nacht mist. Naar buiten stappen is namelijk al voldoende om wat ervan mee te pakken. "Je kan ook altijd thuis kijken."