Atleet Jamile Samuel blikt terug op teleurstellende Spelen: "Droom in duigen"

De Amsterdamse atleet Jamile Samuel had keihard getraind voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze zou uitkomen op de 100 en 200 meter sprint, en de 4 x 100 meter estafette. Maar eenmaal in Japan scheurt ze tijdens een training haar hamstring, en daarmee is haar Olympische droom in één klap voorbij. De teleurstelling is goed te zien in haar videodagboek, dat ze in Tokio bijhield voor AT5 en NH Nieuws.

'Het was mijn grote droom om in Tokio te lopen. Ik heb er alles aan gedaan om hier te staan. Het zal even duren voor ik dit verwerkt heb', schrijft Samuel op instagram na haar hamstringblessure. 29-jarige Amsterdamse is afgelopen zaterdag thuisgekomen, en de teleurstelling is nog steeds groot. "Het is een droom die in duigen valt."

Het waren na Rio en Londen de derde Olympische Spelen voor Samuel. In haar videodagboek is goed te zien hoe optimistisch ze in het begin nog is. Je ziet Samuel genieten van alle nieuwe indrukken, de sfeer binnen het team is goed, tijdens de trainingen wordt veel gelachen. Samuel had al besloten de 100 meter te laten schieten met het oog op de 200 meter en 4 x 100 meter. En dan gaat het op de training mis. "Twee dagen voordat ik de 200 meter moest doen, voelde ik mijn hamstring in de laatste training."

Even hoopt Samuel nog te kunnen herstellen voor de 4 x 100, maar dat blijkt te optimistisch. De Spelen zijn voorbij. In haar videodagboek vertelt ze over de teleurstelling. "Het is moeilijk te beschrijven, Ik vind het nog steeds moeilijk om het er over te hebben dat ik mijn onderdelen niet kan doen. Maarja, je moet toch verder. Ik probeer mijn teamgenoten en vrienden gewoon te supporten, en hoop dat zij het in mijn plaats kunnen doen."

Samuel zit nu thuis op de bank bij te komen van de jetlag. Binnenkort wil ze even op vakantie. "Naar een plek waar het warm is." Hoewel ze in Tokio geen meter heeft gelopen, is Samuel toch trots. "Het hoogtepunt was natuurlijk dat ik er was. En dat ik het heb gehaald. En dat ik voor een derde keer naar een Olympische Spelen mocht. Dan heb ik wel niet gelopen, maar ik was er wel. Ik heb alles ervoor gedaan om er te kunnen komen."

En de volgende Olympische Spelen zijn er alweer over drie jaar, in Parijs. "Ja, dat is opeens heel snel. Mijn lichaam moet het ook wel trekken, maar als het kan ga ik het proberen."