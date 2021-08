Terugkijken: NH Sport van 9 augustus

In de tweede NH Sport van het nieuwe seizoen blikken we terug en vooruit op het nieuwe voetbalseizoen van AZ. Verder zie je een portret van Erik Schouten bij SC Cambuur. En gaan we langs bij VV Alkmaar waar ze onverwacht trainer Corina Dekker ontsloegen. Tot slot laten de heren Barry van Galen en Piet Keur hun licht schijnen over de pikante transfer Steven Berghuis.