Omstander schietpartij Karspeldreef: ''Ik heb bam bam gehoord''

Een omwonende van een studentenflat aan de Karspeldreef in Amsterdam Zuidoost reageert geschokt op opnieuw een geweldincident in zijn buurt. Vanmiddag trof de politie een gewonde man aan bij het wooncomplex na meerdere meldingen binnen te hebben gekregen over schoten. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis.