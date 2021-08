Spoedoverleg na afgelaste festivaldag Finally Fiesta: "We kunnen alleen maar afwachten"

Gemeente Alkmaar is vanmiddag bijeengekomen in een spoedoverleg om te zien of de afgelaste zondag van het festival Finally Fiesta binnenkort kan worden ingehaald. Zaterdag werd de vergunning voor de tweede festivaldag, die zou plaatsvinden in De Meent, ingetrokken omdat bezoekers niet genoeg afstand hielden om de coronamaatregelen te handhaven.

"Het ging op een gegeven moment heel hard regenen", vertelt festivalorganisator Jos Mechielsen aan NH Nieuws. "Tafels, stoelen en banken werden nat, waardoor mensen gingen schuilen onder het afdak van de ijsbaan. Ze stonden nogal op een kluitje en het verliep daardoor anders dan we hadden gewild. Dat is onmacht, dat zegt de gemeente ook."

Daarom wordt nu naar een oplossing gezocht. "Na maanden van voorbereiding kregen wij zaterdagavond te horen dat we zondag niet door mochten, terwijl we op dat moment de bezoekers uit hun dak zagen gaan. Dat was natuurlijk ontzettend zuur", aldus de organisator. "Maar we hebben gisteren veel contact gehad met de gemeente en zij zijn vandaag aan het kijken of het op korte termijn ingehaald kan worden. Voor de rest kunnen wij nu alleen maar afwachten."

Moeilijk uit te leggen

De organisatie riep op zaterdag meermaals door de speakers om dat mensen afstand moesten bewaren, maar dit was volgens Mechielsen moeilijk uitlegbaar richting de bezoekers. "We maakten gebruik van het testen voor toegang-principe en hebben daar ook een streng deurbeleid op gevoerd. Mensen zonder test- of vaccinatiebewijs kwamen er niet in. Aan de andere kant zitten de voetbalstadiums ook helemaal vol. Als je ziet hoe dicht voetbalsupporters op elkaar staan te dansen, te springen en te juichen, is het lastig te verkopen dat ze bij ons niet bij elkaar mogen staan om te schuilen."