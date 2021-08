The Voice-winnaar Dani van Velthoven wil dat we praten over onze mentale gezondheid

De zanger, bekend onder de artiestennaam Dany, vertelt op NH Radio dat de zelfmoord van zijn vriend onverwacht was. "Mijn vrienden en mijn hele generatie hebben het allemaal wel zwaar door dit jaar. Volgens mij zit 80 procent van de jongeren tegen een burn-out of depressie aan. Als iemand zei ‘ik voel me niet zo goed’, dan hadden we zoiets van ‘join the club’, we voelen ons allemaal niet goed. Dus het was moeilijk om de ernst ervan in te zien."



De eerste weken na zijn dood durfde Dani niet alleen te zijn vanwege de shock. "Ik kan er nu over praten alsof ik een film gezien heb. Het lijkt wel alsof Asad [zijn vriend, red.] gereduceerd is tot een karakter of figurant in die film. Want het voelt allemaal een beetje onecht. Maarja het leven gaat verder, dus ik moet ook m'n best verder te gaan.”

Anouk

Zangeres en The Voice-coach Anouk hielp hem er doorheen toen hij hulp wilde zoeken na de zelfmoord, maar dat niet lukte vanwege de lange wachttijden bij de GGZ. Anouk heeft hem toen het nummer doorgestuurd van iemand waarmee hij kon gaan praten. "Echt een topwijf", vertel Dani.

Luister het hele interview en het nieuwe singel Fragile van Dany hier onder terug.