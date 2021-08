Nog wat vraagtekens bij goeddraaiend AZ bij start competitie

"Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek dat we allemaal uitkijken naar de spanning", vertelt Pascal Jansen na de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. "Ik heb net ook tegen de jongens in de kleedkamer gezegd dat ze zich moeten realiseren dat het nu voor het 'echie' gaat."

Vraagtekens

Fredrik Midtsjo maakte tegen Torino (2-1) weer zijn eerste minuten en Teun Koopmeiners viel halverwege in. Verder zat de niet fitte Owen Wijndal op de tribune. Ook is het nog de vraag of Hobie Verhulst het hele seizoen gaat keepen. De goalie stond tijdens bijna alle oefenwedstrijden onder de lat. "Ik heb veel mogen spelen door het vertrek van Marco Bizot", aldus Hobie Verhulst. "En er is niet met mij besproken of er een extra keeper bijkomt."

Bekijk de video voor de reportage van AZ rond het oefenduel met Torino.