Nico fietst van Enkhuizen naar Montpellier: "Ik kom anders terug dan wie ik nu ben"

Een droom voor Nico de Haan gaat in vervulling. Bepakt en bezakt is hij op de fiets met een kar vertrokken vanaf het Hertenkamp in Enkhuizen naar het Franse Montpellier. Waar hij normaal bij de dagbesteding zit, heeft hij nu een 1.300 kilometer tellende voor de boeg. "Ik ben heel benieuwd hoe ik terug kom, wat voor nieuwe inzichten ik onderweg krijg en hoe ik die, in mijn dagelijkse leven, ga toepassen. Eén ding is voor mij duidelijk: ik kom anders terug dan wie ik nu ben", vertelt hij.

Nico de Haan is al jarenlang actief bij de dagbesteding van het Hertenkamp in Enkhuizen, waar hij drie dagdelen per week aanwezig is. Onlangs is hij lid geworden van de organisatie Sarvas, die zich wereldwijd inzet voor de vrede. Tijdens zijn fietstocht naar Montpellier, die donderdag startte in Enkhuizen, hoopt hij gebruik te maken van zijn netwerk en een ambassadeursrol voor de organisatie te kunnen vervullen.

"Ik verheug me op de verschillende ontmoetingen met mensen die ik nog nooit heb gezien. Tegelijkertijd vind ik het ook erg spannend", zegt Nico. "Het is mijn missie, roeping en uitdaging om mijn horizon te verbreden in Europa. Een uitdaging om mijn eigen grenzen en controlezucht te overschrijden."

Energieneutraal reizen

Nico maakt de 1.300 kilometer tellende tocht op een speciale elektrische fiets met een kar daarachter. In de kar zit een zonnepaneel en een accu, die de fiets dagelijks van nieuwe stroom moet voorzien. Zo moet het voor Nico mogelijk zijn om energieneutraal de tocht richting de Franse kust te maken.

De komende tien weken is Nico onderweg, waarmee zijn droom in vervulling gaat. Een droom die al jarenlang door zijn hoofd speelde. Maar met behulp van onder andere begeleiders Willem Heijningen en Wim Smit van het Hertenkamp is het gelukt om zijn fiets en kar zo goed mogelijk voor te bereiden. Tijdens zijn reis houdt Nico veelvuldig contact met Willem, die hem ook onderweg zal ondersteunen.

"Ik ben gedragen, gestimuleerd en gesteund door Willem, Roxanne en collega’s. Ze geloven in mij en hebben mij praktisch met de voorbereiding geholpen", aldus Nico. "Die dankbaarheid draag ik met me mee voor onderweg en mijn hart staat open en dankbaar voor alle hulp die ik onderweg zal ontvangen."