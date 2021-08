Motorrijder overleden op A10 na botsing op slagboom

De politie heeft het vermoeden dat het om een eenzijdig ongeval gaat. De motorrijder is waarschijnlijk tegen de slagboom op de rijstrook richting Zaandam aangereden. Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien hoe een ontwrichte slagboom op de buitenring van de A10 terecht gekomen is.

Of de bestuurder een man of een vrouw was en over de leeftijd kan de politie nog niks zeggen. Ze roepen getuigen van het ongeluk op zich te melden.

Slagboom

Het is niet de eerste keer dat een weggebruiker op de A10 in botsing komt met een slagboom. In augustus vorig jaar reed er een auto tegenaan waardoor de slagboom vervangen moest worden. Eerder die maand was het ook al raak. Een bestuurder verklaarde na die aanrijding: ''Mijn navigatie zei: U moet hier linksaf.''