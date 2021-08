Politie beëindigt illegaal feest in Schoorlse Duinen: geen boetes uitgedeeld

"Zaterdag hebben collega's rond 16.45 uur een feest aangetroffen in het duingebied. Het feest was net bezig en onze collega's hebben het feest direct beëindigd", laat de woordvoerder weten.

De aanwezigen waren "meewerkend" en alles is "opgeruimd en netjes achtergelaten". Op de avond zelf zijn geen boetes uitgedeeld.

Of er verdere maatregelen worden getroffen tegen de organisatoren is aan de gemeente. NH Nieuws heeft hierover contact gezocht met de gemeente Bergen en is nog in afwachting van een reactie.