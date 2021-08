Zo kun je meerijden met de oude tram de Gooische Moordenaar

Bij de Krachtcentrale in Huizen kun je virtueel terug naar het jaar 1881 en meerijden met de tram de Gooische Moordenaar; de tram die Amsterdam met 't Gooi verbond. De stoomtram had zijn bijnaam te danken aan de vele dodelijke ongelukken die het veroorzaakte. Door middel van augmented reality komt de geschiedenis tot leven.

"We proberen verhalen te vertellen waarbij virtuele en echte belevingen door elkaar lopen", vertelt René van Engelenburg die de attractie heeft ontwikkeld. Het verhaal van de beruchte tram is voor het Erfgoedfestival 2021 gevisualiseerd door middel van augmented reality. "Je krijgt een bil op en daardoorheen zie je gewoon de wereld zoals die is, maar je kunt virtueel dingen toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld met behulp van de bril een poppetje dat er in het echt niet is op tafel laten lopen", legt hij uit.

Als je in de kleine witte tram stapt, waan je je even in 1881. Met Max als conducteur die je meeneemt van Amsterdam naar Hilversum in een historische toer. "Als je in de tram zit en om je heen kijkt, zie je beelden, schilderijen maar ook foto's en video's uit de geschiedenis."

Ongelukken

De Gooische Moordenaar is de bijnaam van de tram die Amsterdam verbond met 't Gooi. In die tijd was Amsterdam een vieze stad met veel stank en vervuiling en in 't Gooi was veel natuur en ruimte. Met name in de zomer wilden mensen de stad uit en die tram bood die mogelijkheid.

Maar het ging vaak mis met de stoomtram. In totaal kwamen 117 mensen om het leven door ongelukken met de tram. "Je moet bedenken dat die tram ongeveer vijftien kilometer per uur ging, dus dat was niet heel erg hard. Er wordt wel gezegd dat het niet zozeer de tram was, maar de alcohol waardoor de ongelukken zijn gebeurd", vertelt Van Engelenburg.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws eerder maakte over de legendarische tram: