Automobilist helpt bij pech langs de weg: auto belandt in de sloot

Aan de Westerzeedijk (N239) in Medemblik is vanmorgen een auto te water geraakt, omdat de bestuurder bij het parkeren van zijn auto vergat de handrem aan te trekken. De bestuurder wilde iemand helpen, die met pech langs de weg stond, toen het misging.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Om dat veilig te kunnen doen, is de weg in de richting van Medemblik enige tijd afgesloten geweest.

Bij het parkeren van de auto vergat de bestuurder om de handrem aan te trekken, waardoor het voertuig in de sloot naast de weg gleed. De hulpdiensten werden massaal ingeschakeld, omdat niet duidelijk was doorgegeven dat er geen bestuurder in de auto aanwezig was.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]