Dat loopt op rolletjes: Wervershovers krijgen eigen videogame over knikkerraces

Er wordt een videogame ontwikkeld over de populaire knikkerraces van Jelle en Dion Bakker uit Wervershoof. De broers maken video's van hun zelfgemaakte racebanen voor knikkers, wat een grote hit werd in Amerika. Miljoenen mensen bekijken de video's. Een Britse ontwikkelaar van videospellen laat weten dat er een spel komt voor de PC en mobiele telefoon.

De populairste video van Jelle's Marble Runs - zoals het YouTubekanaal van de broers heet - heeft twaalf miljoen weergaven. In de video's nemen verschillende knikkers het tegen elkaar op in een zelfontworpen racebaan. De kijkcijfers schoten omhoog toen de video's werden opgemerkt door de Amerikaanse talkshow Last Week Tonight. Het aantal abonnees op hun kanaal verdubbelde en staat inmiddels op 1,35 miljoen.

De Britse game-ontwikkelaar Big Head Games laat weten dat er aan het einde van de zomer een videospel op de markt komt genaamd 'Jelle's Marble League'. Het is een spel voor de computer en mobiele telefoon. "Dat is toch helemaal fantastisch", vertelt Dion Bakker trots.

Een knikkercompetitie

In het videospel zit hetzelfde competitie-element als in de video's van Jelle's Marble Runs. De onderlinge strijd is namelijk wat de knikkerraces zo populair maakt: "Het is met name in Amerika echt een community geworden", vertelde Dion eerder aan NH Nieuws. "Mensen die écht fan zijn van een knikkerteam of een individuele knikker aanmoedigen."

"In het spel moet je een team coachen en zorgen dat je de juiste knikker voor het juiste event kiest", legt Dion vandaag uit. Wie één van de miljoen abonnees is van de video's heeft dan ook een voorsprong in het spel. "Als je kennis van onze knikkers en de achtergronden hebt, kun je er profijt van hebben. De kwaliteiten die een knikker in 'real-life' heeft, zijn ook leidend in de game."