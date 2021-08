Enkhuizers laten orgelpijpen graveren voor restauratie eeuwenoud orgel Westerkerk

Het orgel van de Westerkerk in Enkhuizen wordt gerestaureerd en iedereen kan een orgelpijp kopen om bij te dragen aan de restauratie. Verschillende mensen waren deze zaterdag in de kerk aanwezig om hun gekochte orgelpijp te laten graveren door Johan Zoutendijk, die ook een rondleiding gaf in de eeuwenoude orgelkast van de kerk.

Een van de mensen die een orgelpijp lieten graveren is mevrouw Jongejeugd. Zij liet drie orgelpijpen graven met de namen van haar moeder en haar opa en oma. Vooral de gedachte, dat deze namen jarenlang op het orgel van de Westerkerk zouden staan vond zij bijzonder.

Ook mevrouw Pietersen ziet haar naam vereeuwigd worden op een orgelpijp. Met haar man was zij jarenlang vrijwilliger in de Westerkerk in Enkhuizen. Zij krijgt net als alle anderen die een naam op de pijp hebben laten graveren een certificaat toegestuurd.

Eeuwenoude orgelkast

De orgelkast van de Westerkerk in Enkhuizen stamt uit 1549 en is daarmee een van de oudste van Nederland. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de restauratie van de oude orgelkast en het terugplaatsen van oude orgelpijpen. Die warenweggehaald om plaats te maken voor speakers. Naast het graveren gaf Johan Zoutendijk ook een rondleiding door de orgelkast.

"Dit is een van de unieke zestiende-eeuwse orgelkasten en ook een van de grootste in die tijd gebouwd", vertelt Johan tijdens de rondleiding. "De orgelkast is op zich heel goed bewaard, maar alle techniek en het binnenwerk is rond 1900 vervangen. Toen is er een nieuw orgel ingebouwd, waardoor de constructie verzaagd moest worden om het te laten passen."

650.000 euro

Twaalf jaar geleden werd het orgel verwijderd, maar een aantal jaar geleden werden de hoofden bij elkaar gestoken om een nieuw orgel in de Westerkerk te realiseren. Na meerdere prijsopgaven te hebben gekregen werd duidelijk dat er ongeveer 650.000 euro nodig is voor het terugplaatsen van een orgel. Dit geld wordt onder meer bij elkaar gebracht via deze sponsoractie, waarbij er een orgelpijp voor een bepaald bedrag gekocht kan worden.

Op zondag 12 september is er een nieuwe mogelijkheid om een orgelpijp te sponsoren en te laten graveren in de Enkhuizer kerk.