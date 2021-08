Vandaag weer corona-update van kabinet, twee gratis zelftesten per huishouden

Het kabinet overlegt onder anderen over de maatregelen in het voortgezet onderwijs, maar ook over de beperkingen voor de horeca, winkels en evenementen. Daarnaast wordt gekeken of de anderhalvemeterregel nog van kracht moet blijven in het hoger onderwijs.

Grote aanpassingen in het maatregelenpakket worden pas vrijdag verwacht.

Zelftesten

Het Ministerie van Volksgezondheid laat weten dat iedereen die dat wil binnenkort gratis twee zelftesten kan bestellen. Alle Nederlanders krijgen daar deze maand een brief over. In die brief staat een code waarmee de testen besteld kunnen worden. Scholieren kunnen daarnaast testen bestellen via hun opleiding.

Met onder meer de gratis testen hoopt het kabinet te voorkomen dat het aantal besmettingen niet net als vorig jaar na de zomervakantie ernstig oploopt.