Ruim de helft minder treinreizigers in Amsterdam door corona

In 2019 waren er in de stad 440.204 in-en uitstappers, in 2020 waren dat er nog maar 179.942. Dat is een daling van 59,1 procent.

De grootste daling was te zien bij Bijlmer ArenA, waar normaal gesproken veel evenementbezoekers in-of uitstappen: -65 procent. Holendrecht en Muiderpoort hadden met een daling van 51 procent relatief het minst last van de crisis. Amsterdam Centraal had te maken met een daling van 60 procent. Met ongeveer 79.000 reizigers was Centraal nog wel het één na grootste station van Nederland, na Utrecht Centraal (87.000).

Van alle Nederlandse stations was de daling bij Schiphol het grootst: daar stapten op een gemiddelde werkdag in 2020 slechts 29.753 mensen in of uit, een daling van maar liefst 70 procent.

Nu de regels weer soepeler zijn, wordt het in de treinen weer een stuk drukker. Vorige maand maakte de NS bekend dat meer dan de helft van de treinreizigers weer terug is.