Rechter beslist over verlenging voorarrest tweede verdachte (18) in Mallorca-zaak

De rechter-commissaris in Utrecht bepaalt vandaag of de tweede verdachte in de Mallorca-zaak langer in voorarrest blijft. De 18-jarige Hilversummer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling waarbij Carlo Heuvelman (27) om het leven kwam. Daarnaast wordt hij ook verdacht van de mishandeling van iemand anders uit de vriendengroep van Carlo.