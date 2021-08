Nieuwe AZ-goalie krijgt zware kluif aan fantastisch keepende Verhulst

Bekijk hierboven de reactie van Hobie Verhulst over zijn postie en hieronder de video van Pascal Jansen over zijn keeper en andere transfers. Tekst loopt door onder de video.

"Verhulst heeft het fantastische gedaan", vertelt Pascal Jansen over de prestaties van Verhulst. "We zijn wel bezig met een extra doelman. En hij zal een zware kluif krijgen aan Verhulst. De beste zal keepen."

"Ik heb veel mogen spelen door het vertrek van Marco Bizot", vertelt Hobie Verhulst over de voorbereiding. "Er is niet met mij besproken of er nog een extra keeper bijkomt."

Fonn Witry

Verder verscheen zondag in de media dat AZ bezig is met een 25-jarige Noorse rechtsback. Zijn naam is Aslak Fonn Witry en hij speelt in de Zweedse competitie bij Djurgardens IF."Ik heb ook iets voorbij zien komen."

AZ opent zaterdag om 16.30 uur de competitie met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.