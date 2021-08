AZ met oefenzege op Torino klaar voor de eredivisie

AZ heeft de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding winnend afgesloten. De Alkmaarders wonnen in het eigen stadion met 2-1 van Torino dankzij een late treffer van Vangelis Pavlidis.

AZ moest het in de laatste wedstrijd in de voorbereiding doen zonder Marco Bizot en Myron Boadu, die hun transfer naar Frankrijk afrondden. De ploeg van Pascal Jansen begon ronduit dramatisch aan de wedstrijd, want na een minuut stond het al 0-1 voor de Italianen na een doelpunt van Pljaca.

Het doelpunt van Torino bracht het betere in AZ naar boven, want de Alkmaarders moesten op jacht. Via Yukinari Sugawara en Albert Gudmundsson was de ploeg al dichtbij en na een kwartier spelen bracht Jesper Karlsson de score in evenwicht: 1-1. Gudmundsson raakte enkele minuten later nog de paal.

AZ-doelman Hobie Verhulst moest een aantal keren in actie komen en stond zijn mannetje. Na rust had hij een dubbele redding op de inzet van invaller Senabria. Aan de andere kant keepte Torino-doelman Berisha ook een verdienstelijke wedstrijd, want hij hield Zakaria Aboukhlal van scoren af. In de 85ste minuut besliste Vangelis Pavlidis de wedstrijd. De aanwinst schoot de 2-1 binnen op aangeven van Ernest Poku.

Volgende week zaterdag begint AZ de eredivisie om 16.30 uur op bezoek bij RKC Waalwijk.