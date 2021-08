Michel Butter over sensationele marathon op Spelen: "Zilver met goud randje"

Michel Butter heeft met buitengewone interesse naar de olympische marathon gekeken. De Castricumse marathonloper, die niet werd geselecteerd voor de Spelen, genoot volop van landgenoot Abdi Nageeye die zilver won.

Op 18 april liep Michel Butter de olympische limiet in Enschede - Pro Shots / Action Images

"Ik kon m'n ogen ook niet geloven", zegt Butter in de radio-uitzending van NH Sport. "Ik had Abdi voorin verwacht en een top-10 klassering was wel mogelijk geweest. Maar dit was echt sensationeel. Ik heb echt genoten."

Na een aantal mindere marathons en een kwetsuur aan zijn hamstring, vindt Butter de zilveren medaille van zijn landgenoot een prestatie van formaat. "Ik vond het knap dat hij ervoor koos om met de kopgroep mee te gaan. Hij deed alles erg zorgvuldig." Moment van de Spelen Vlak voor het einde van de marathon liep Nageeye samen met zijn trainingsmaatje Bashir Abdi en Lawrence Cherono richting de finish in de strijd om het zilver. Nageeye probeerde zijn vriend Abdi mee te sleuren met enkele handgebaren zodat hij ook op het podium kwam. En dat lukte. Tekst gaat verder onder de video.

Voor Butter was dit hét moment van de Spelen. "Nageeye was alleen maar bezig met Bashir. Hij zat er helemaal doorheen, maar dankzij de moraal van Nageeye heeft hij nu ook een medaille. Tot de laatste meters liet hij aan Bashir merken: wij worden twee en drie. Dit zijn twee medailles met een gouden randje. Dat is ook waar de Spelen om draait."

Waterschandaal Tijdens de marathon gebeurde nog iets opmerkelijks. Op social media werd verontwaardigd gereageerd op de actie van Morhad Amdouni. De Franse marathonloper gooide alle flesjes om en pakte zelf de laatste, waardoor zijn concurrenten niet konden drinken onderweg. Butter neemt het voor hem op. "Mensen gingen helemaal los, maar ik geef hem het voordeel van de twijfel. Met zo'n warme marathon, is het zo lastig om überhaupt een flesje aan te pakken. Hij was in een soort overlevingsmodus. Hij zat er fysiek en mentaal helemaal doorheen. Ik vind het hard en cru om te zeggen dat het bewust is." Tekst loopt door onder de video.

Holterman Jill Holterman kwam een dag eerder in actie tijdens de olympische marathon bij de vrouwen. De atlete uit Egmond aan den Hoef eindigde als 63ste. "De meeste vrouwen zaten zes minuten boven haar pr en Jill zat daar iets boven. Ze had natuurlijk een moeizame voorbereiding met blessures, dus ze is zelf volgens mij heel blij met de prestatie die ze heeft geleverd", aldus Butter.