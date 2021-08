Auto over de kop bij ongeluk op A1, vijf inzittenden lichtgewond

Meerdere automobilisten zijn vanmiddag op de A1 bij knooppunt Diemen met elkaar in botsing gekomen. De weg was daardoor een paar uur dicht.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. Twee ambulances en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Rond 15.30 uur werd er opgeschaald en werden er nog eens drie ambulances gealarmeerd.

Op een foto van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie is te zien dat een van de auto's over de kop is beland. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vijf inzittenden lichtgewond zijn geraakt. "Zij zijn ter plekke behandeld en hoefden niet meegenomen te worden naar het ziekenhuis."

Rond 17.30 uur ging de weg weer open.