Heitinga nam deze zomer het stokje over van Mitchell van der Gaag, die de nieuwe assistent van Erik ten Hag werd bij het eerste van Ajax. Jay Gorter debuteerde in het doel van de Amsterdammers en was meteen van waarde voor zijn ploeg. De aanwinst moest meermaals in actie komen.

Verder stond vrijwel hetzelfde team als afgelopen seizoen op het veld in Den Haag. Beide ploegen wisten in de openingsfase weinig indruk te maken. Voor rust was ADO dichtbij een treffer, maar Gorter liet zich tot drie keer toe niet verschalken. Kort na rust moest Gorter het antwoord op de inzet van Amar Catic wel schuldig blijven: 1-0.

