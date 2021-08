Anne-Marie (70) verbouwereerd na diefstal Canta: "Het was mijn benenwagen"

Even weg met de ‘benenwagen’ zit er voorlopig voor de 70-jarige Anne-Marie uit Amstelveen niet meer in. Haar geliefde Canta is gestolen. Ze is ook niet verzekerd tegen diefstal, waardoor ze voorlopig hard moet sparen voor een nieuwe, zegt ze verbouwereerd.

De knalrode canta was afgelopen week opeens verdwenen. Hij stond op het stuur- en wielslot voor haar deur geparkeerd toen ze 'm voor het laatst zag. "'s Morgens had ik er nog niet eens erg in. Ik was met de scootmobiel op pad geweest, kwam thuis en ineens zag ik dat de Canta er niet meer stond", zegt ze tegen mediapartner AAN!. "Ik was helemaal in paniek."

Het wagentje is van groot belang voor de 70-jarige. Naast haar scootmobiel, gebruikt ze de Canta om grotere afstanden af te leggen. Zo kan ze alsnog even de buitenwereld in, maar voorlopig zit dat er dus niet meer in.

Zieke vriendin

Ook voor haar terminaal zieke vriendin is de diefstal een grote domper. "Ze heeft kanker. Ik ben haar al drie jaar aan het begeleiden", vertelt de Amstelveense. "Ik bracht haar met de Canta naar het ziekenhuis. Dan reden we daarna langs de Amstel terug. Als we dan eens een terras aandeden, was dat voor haar een feestje. Het ziet er naar uit dat ik haar voorlopig niet kan helpen, dat vind ik nog het ergste."

Niet verzekerd

Voorlopig zit er ook geen nieuw wagentje in. Anne-marie blijkt, als ze naar haar verzekeraar belt, niet verzekerd tegen diefstal. "Ik wist het helemaal niet, maar die meneer legde mij uit dat ik niet verzekerd was tegen diefstal. Dus ik kreeg helemaal niks uitgekeerd. Ik was helemaal verbouwereerd."

Voor de 70-jarige Amstelveense zit er dus voorlopig niets anders op dan flink sparen. "Ze zijn behoorlijk duur hoor. Ze kosten wel 15.000 euro. Dus voorlopig heb ik nog even geen Canta."

