Rode vlag geheven: harde wind en hoge branding zorgen voor levensgevaarlijke zee

Het is levensgevaarlijk om nu in de zee te gaan zwemmen. Daarom heeft de Reddingsbrigade voor vandaag de rode vlag opgehangen bij het strand van IJmuiden. Volgens de Reddingsbrigade maakt de harde wind en de hoge branding de zee te verraderlijk om in te gaan.

"Als dit de voorbode is van wat warmere zomers ons in de toekomst gaan brengen, dan is dat alle reden tot zorg", zei Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, in reactie op de cijfers.

"In 2020 zagen we grote groepen burgers naar zee, meer of rivier trekken. Ook mensen die niet veel ervaring hebben met zwemmen in open water, misschien niet regelmatig zwemmen of die niet hun hele Zwem-ABC hebben afgerond. Of uit gebieden komen waar er minder aandacht is voor zwemveiligheid."

Muistromen

Zo raakten tientallen mensen vorig jaar in de problemen langs de Noord-Hollandse kust. Vooral zogenoemde muistromen waren een probleem. Zoals bijvoorbeeld in Callantsoog, waar drie zwemmende jongens in een mui belandden en een flink stuk van de kust af terechtkwamen.

In Julianadorp kwam zelfs een Poolse man om het leven toen hij drie kinderen uit een mui probeerde te redden. De kinderen konden in veiligheid worden gebracht, maar de man verdween in het water en spoelde twee uur later aan. Hij overleed in het ziekenhuis.

Hoe werkt een muistroom en wat moet je doen als je erin terecht komt? We leggen het uit in onderstaande video: