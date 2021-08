Bewoners Zeeheldenbuurt houden nu zelf de wacht na inbraken: "Zijn het zat"

De spanning in de Wormerveerse Zeeheldenbuurt loopt op. De buurt gaat al een tijd gebukt onder inbraken en overlast. Verschillende bewoners hebben het heft in eigen handen genomen en lopen nu zelf rondes door de wijk om het veilig te houden. Jeremy Verhoef is één van die bewoners: "De buurt is het zat. Nu moeten we zelf maar actie ondernemen."

Dat de bewoners nu zelf rondjes lopen, komt omdat ze nog weinig andere beveiliging zien. Bouwbedrijf Ooijevaar beloofde vorige week na vragen van NH Nieuws dat er extra beveiliging zou komen. Daarnaast is er contact met de wijkagent over het probleem. De bewoners hebben vrijdag kort een surveillant gezien, maar verder merken ze er nog weinig van.

In de wijk is veel leegstand door funderingsherstel. Hele woningblokken tegelijk worden aangepakt. Het trekt volgens bewoners allerlei figuren aan die er niet thuishoren. Volgens Jeremy helpt de wirwar van donkere steegjes in de buurt ook niet mee.

Bij Jeremy was het zelf vorige week raak: terwijl hij met de familie op de camping stond, werd er bij hem thuis ingebroken. Toen hij thuiskwam, lag het grootste keukenmes op tafel. De materiële schade is groot, zelfs de spaarpotten van de kinderen waren leeg.

Als je 's avonds door de wijk loopt zie je regelmatig mannen rondlopen die een oogje in het zeil houden. Zo hopen ze de kans te verminderen dat er wéér ergens wordt ingebroken. Alleen dit jaar werd er in dit kleine stukje Wormerveer elf keer ingebroken.

Een vrouw die in een groepje voor een woning staat, geeft aan dat het funderingsprobleem al jaren speelt. Door de problemen zitten de bewoners volgens haar 'opgesloten in hun eigen woning'. "We zitten al vier jaar te wachten op funderingsherstel. Dan krijg je dit er ook nog bij. Dan krijg je een heel kort lontje."

Tijdelijke woning

De woning van haar moet nog opgeknapt worden. "Die moeten we ook achterlaten. Je weet natuurlijk niet of ze dat beveiligen. Je gaat naar een tijdelijke woning, maar je weet niet hoe het met je eigen woning staat. Dat is niet prettig."

"Vorig jaar was het al raak", zegt Jeremy, "maar nog niet zo vaak als dit jaar. De mensen zijn het gewoon zat. Er zijn blijkbaar heel veel gesprekken geweest met de gemeente en Parteon, maar er is weinig tot stand gekomen. We moeten het nu zelf doen."

De politie zegt in het algemeen blij te zijn met bewoners die de buurt in de gaten houden. Bij verdachte situaties wordt wel gevraagd contact met hen op te nemen.