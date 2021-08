Blind geeft Tagliafico niet de schuld na vroege rode kaart: “Speler met gif en dat moet je zo houden”

"We hoeven hem hier niet de schuld van te geven. Met z'n tienen kunnen we ook gewoon nog winnnen", reageert Blind tijdens de persconferentie na de wedstrijd. "Ik denk dat hij ook heel veel duels voor ons wint en ons op die manier op sleeptouw neemt. Als een speler dat gif heeft dan moet je dat lekker houden."

Ajax-trainer Erik ten Hag vond zijn team er vooral bij de tegengoals niet goed uitzien. "Hoe wij die twee goals weggeven, dat kan natuurlijk niet. Madueke moet je buiten houden, die mag je niet naar binnen laten komen. En bij de tweede goal staat de restverdediging veel te ver weg", aldus een balende Ten Hag.

Het enige positieve wat Ten Hag uit deze wedstrijd haalt is dat zijn ploeg nu scherp is voor het begin van de competitie. "Het is een wake-up call. Het komt niet vanzelf. We zullen er keihard voor moeten knokken."

Volgende week zaterdag begint Ajax met een thuiswedstrijd tegen NEC aan het nieuwe seizoen. De aftrap is 21.00 uur.