N208 deels dicht na botsing door spookrijder in Velserbroek, twee zwaargewonden

De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De voertuigen hebben grote schade opgelopen bij de botsing. De weg is in de richting van de Velsertunnel afgesloten. Het verkeer wordt in de tussentijd omgeleid.



Waarom er iemand op de verkeerde weghelft reed is nog onduidelijk. De politie is bezig met een onderzoek naar het ongeluk.