Veel meer zwerfkatten in Amsterdam dan normaal, opvang zit overvol

Volgens de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) is het aantal zwerfkatten in de stad op dit moment buitengewoon hoog. De opvang, waarbij de katten worden verzorgd en geresocialiseerd, is het tussenstation tussen de straat en het asiel. Omdat de dierenasiels ook vol zitten, is er sprake van te weinig doorstroom en kan de opvang het nauwelijks aan.

De nood is hoog: "Normaal hebben we zo'n 70 katten in onze opvang, nu is dat het dubbele", aldus Estera Waas, vrijwilliger bij Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Dat betekent dat de stichting eigenlijk te weinig faciliteiten heeft om alle katten een veilige plek te bieden. "We proberen steeds meer vrijwilligers aan te trekken."

De opvang van SAZ zit overvol

De opvangplek van SAZ is uniek, omdat katten met een 'rugzakje' daar resocialiseren alvorens zij naar het asiel of een adoptiegezin gaan. Daarnaast kunnen katten hier zonder kosten naar toe worden gebracht, in tegenstelling tot een asiel dat meestal 50 à 100 euro rekent. Ook gaan medewerkers van de stichting soms zelf op 'jacht' naar zwerfkatten. Drukte door corona Volgens Waas wordt de drukte momenteel veroorzaakt door een grote aanvoer: "Een grote groep mensen heeft tijdens corona een kat genomen en komt er nu achter dat daar kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts of castratie bij komen kijken, maar die niet willen of kunnen betalen." Dat heeft als gevolg dat mensen hun katten in het wild achterlaten. Soms worden hele nestjes gedumpt. Daarnaast verloopt de doorstroom naar het asiel stroef, omdat zij ook vol zitten.

Ook de ziekenboeg van de opvang is flink bezet en dat kost veel geld. De stichting roept de mensen die toch een kat willen nemen op om deze te castreren: "Dat scheelt een hoop kosten, omdat een kat die zijn hormonen volgt sneller ongelukken maakt."