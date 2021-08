Las Vegas aan de Zaan: Hans Klok weer op de bühne

Het is nogal een verschil: eerst trad illusionist Hans Klok op in Las Vegas, het paradijs voor artiesten van zijn kaliber. Door corona keerde hij noodgedwongen terug naar Nederland. Na zo’n anderhalf jaar geen voorstellingen te hebben gedaan is hij weer terug met een tour door Nederland. Nu is Zaandam aan de beurt.

Gevraagd naar het verschil tussen optreden in Vegas of op de Burcht in Zaandam haalt Klok zijn schouders op. "Je kan nooit iets vergelijken. De gezelligheid is wel een Nederlandse uitvinding geloof ik. Die is in Vegas ver te zoeken, want alles draait om gokken en om geld. Maar het was wel mijn jongensdroom."

Wereld op slot

De coronacrisis had grote gevolgen voor de illusionist. "Ik had voor tien jaar getekend. Vegas bestaat uit alleen maar entertainment. Als ik naar mijn werk reed ging ik langs de grote posters van Cher, Elton John… tussen al die grote sterren was ik een kruidenier, het moest allemaal nog gebeuren. Maar ik had wel de flow mee. Op 13 maart 2020 zat ik bij Ellen DeGeneres, en 15 maart ging de wereld op slot. Een beetje zuur dat het zo afloopt. Maar goed, daar kom ik wel weer."

Hij doet zijn nieuwe optreden niet alleen: vanuit de hele wereld zijn er artiesten ingevlogen. Van acrobaten van Cirque du Soleil tot motorcrossers die in een stalen kooi langs Klok scheuren. Daarnaast heeft Klok vanaf september ook een eigen theater in Amsterdam. "Daar ga ik in de weekenden optreden. Dus ik heb een volle agenda."

De show Hans Klok and Friends is dit en volgend weekend nog te zien in Zaandam.