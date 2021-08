Coronel en Teeuwissen kopen strook BNI-terrein: "Het is een wespennest"

Een nieuwe bladzijde is toegevoegd aan het dossier van het BNI-complex. Eigenaar SVE Group heeft een strook langs de Havenstraat verkocht aan Teeuwissen Rioolreiniging en Coronel. De deal met Coronel is nog niet helemaal rond.

Kos krijgt met de verkoop van het terrein Teeuwissen en Coronel als nieuwe buren. "We zijn niet zozeer verbaast, want we wisten dat ze in gesprek waren. Op zich is het prima dat er iets gaat gebeuren, maar de manier waarop het ging is niet oké", zegt Kos in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Eén van de direct betrokkenen is Peter Kos, eigenaar van de horecagelegenheid de Krachtcentrale en lid van de Havenstraatgroep, een verzameling burgers en ondernemers die zonder succes plannen had ingediend bij de gemeente om het terrein op te leuken.

De SVE Group is al twee jaar eigenaar van het stuk grond en heeft een strook langs de Havenstraat verkocht aan de twee Huizer ondernemingen. De gemeente wil dat het terrein een fraaie verbinding gaat worden tussen de haven en het oude dorp van Huizen. Hoewel het college het terrein wilde kopen, heeft de gemeenteraad dit voorkomen, waardoor het in handen van de SVE Group terecht kwam. En hoewel het college betrokken wil blijven in een soort regiefunctie, kan het weinig meer betekenen.

In oktober vorig jaar vroeg de gemeente aan de Havenstraatgroep een plan te maken voor het terrein. Maar volgens Kos was het college tegelijkertijd in gesprek met Teeuwissen en Coronel over de verkoop.

"Ons plan werd afgeschoten omdat wij ook ruimte wilde maken voor woningbouw, iets wat de wethouder Roland Boom mondelijk toe had gezegd, maar toen we uiteindelijk aan tafel zaten zei hij dat het niet mogelijk was." Kos laat weten erg teleurgesteld te zijn in het handelen van de wethouder en zegt dat partijen tegen elkaar uit zijn gespeeld. "Het is nu een wespennest. Wethouder Boom moet zijn conclusies trekken."

Huizer ondernemingen

Eén van de meest vocale tegenstanders van de sloop van het BNI-complex was PvdA-raadslid Margot Leeuwin. In dezelfde uitzending van NH Gooi Zaterdag laat ze weten dat ze blij is met de komst van de bedrijven. "Ze bieden veel werkgelegenheid. Ik hoop dat we alsnog met een mooie invulling kunnen komen. Dat moet haalbaar zijn." Coronel zou op het terrein een kartbaan willen plaatse, Teeuwissen wil hun eigen bedrijf uitbreiden. Daarom verwacht Leewin dat met het nodige schuifwerk iedereen blij gemaakt kan worden.

Wel snapt ze de teleurstelling en boosheid van Kos. Ze staat er dan ook op dat de hele situatie met de Havenstraatgroep en het college nog onderzocht gaat worden. De ene partij zegt dat het wel is toegezegd en de andere zegt van niet. Wel geeft Leeuwin toe dat de regie vanuit het college strakker had gekund.

Teeuwissen en Coronel zijn benaderd om te reageren in de uitzending. Dit lieten ze aan zich voorbij gaan. Wethouder Roland Boom is ook benaderd maar is op vakantie.

