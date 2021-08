Huizers Jildau en Wouter Toornstra wereldkampioen zeilen in Ynglingklasse

Huizers Jildau Toornstra-ter Horst en Wouter Toornstra zijn afgelopen week wereldkampioen zeilen in de Ynglingklasse geworden. Met hun teamgenoot Yska Minks stelden ze in Duitsland de wereldtitel veilig. Het duo blikt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag terug op hun wereldbekerwinst.

(v.l.n.r.) Yska Minks, Jildau Toornstra en Wouter Toornstra - AVOH

Op de Großer Müggelsee in de buurt van Berlijn zeilde het drietal de wereldbeker binnen. In deze voormalige olympische klasse deden 51 boten uit 11 landen mee. Na 11 wedstrijden in vier dagen kwam het trio als winnaar uit de bus. Windvariatie Volgens het duo waren het zware weersomstandigheden, waarbij de geografie van de omgeving niet meehielp. "Om het meer stonden allemaal bomen en twee bergen, waardoor de wind regelmatig van kracht en richting wisselde."

De team op het erepodium - AVOH

Daardoor varieerde de wind tussen tussen de twee en zes Beaufort. Dat wil zeggen een windsnelheid tussen de 6 en 49 kilometer per uur. "Dat bepaalde ook de route waarmee we het parcours aflegden, maar er was soms geen peil op te trekken", zegt Jildau Toornstra. Toekomstplannen Het volgende toernooi op de planning zijn de Nederlands kampioenschappen. Een titel die het team al drie keer eerder heeft gewonnen. "Maar eerst gaan we lekker genieten van deze wereldtitel en zijn we verder nog aan mee willen doen", zegt Wouter Toornstra. De volgende wereldkampioenschappen zullen volgend jaar plaatsvinden in Slovenië, het jaar daarop is Australië het gastland. Luister het interview terug via deze link.