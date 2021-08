Geen olympische medaille voor Zaandammer Yoeri Havik op koppelkoers

Het is baanwielrenner Yoeri Havik niet gelukt om olympisch eremetaal mee te nemen uit Tokio. Samen met Jan-Willem van Schip eindigde de geboren Zaandammer als vijfde op de koppelkoers.

Havik/Van Schip begon goed en wonnen de vierde tussensprint. Daarna bleven ze punten sprokkelen en halverwege was er nog voldoende uitzicht op een medaille. Denemarken, Groot-Brittanië, Frankrijk en België bleken uiteindelijk sterker in het tweede deel van de wedstrijd, waardoor een podiumplaats er niet in zat.