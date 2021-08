Westerkogers 'waarderen' gesprek met politie en gemeente, maar vrezen nieuwe incidenten

Autobranden, explosies en verdachte pakketjes: veel bewoners van Westerkoog voelen zich de laatste tijd allesbehalve veilig in hun eigen wijk. Om hen bij te praten en gerust te stellen, waren ze gisteravond uitgenodigd op het politiebureau voor een gesprek met de politie en de locoburgemeester. "Er was veel emotie en dat is ook begrijpelijk", zegt politie-teamchef Sherwin Tjin-Asjoe.

"Ik denk dat het goed is geweest dat we vanuit de emotie het gesprek hebben gevoerd", vertelt Tjin-Asjoe aan NH Nieuws. De buurtbewoners voelen zich eindelijk gehoord, maar zijn ondanks een toegezegde verlenging van het cameratoezicht in de buurt niet volledig gerustgesteld. "Nog niet helemaal", zegt buurtbewoner Gré de Joode, die met zo'n vijftig andere buurtbewoners op de uitnodiging was ingegaan. "Want de maatregelen die ze nemen en die beelden is allemaal achteraf. Wij willen natuurlijk dat het wordt voorkomen."

In de wijk is het sinds januari onrustig. In juli werd een vuurwerkbom aan achterzijde van een woning aan het Kuipersveld gegooid. In de maand daarvoor gingen twee auto's in vlammen op. Eerder al zijn er meerdere meldingen geweest van explosies en in februari rukte de Explosieven Opruimingsdienst uit voor een verdacht pakketje. De bewoners zijn het zat en schrijven een brief aan de burgemeester. Ook verschillende partijen zien de problemen in en schrijven een brandbrief. Locoburgemeester Rita Noordzij: "Ik heb de raad geïnformeerd dat de bijeenkomst zou zijn. En daar was de raad ook blij mee." Na afloop wordt de informatie met de partijen gedeeld.

Teamchef Tjin-Asjoe bevestigt de vermoedens van de buurtbewoners. De incidenten lijken gericht op één gezin. "Dit gezin is ook slachtoffer", benadrukt de politie.



Gré de Joode: "We hebben dan ook dringend geadviseerd dat je de bron moet weghalen. Hoe vervelend dat ook voor die mensen is. Je kan niet vijftig gezinnen hiervan de dupe laten worden." Twee personen gezocht De locoburgemeester heeft beloofd die optie te onderzoeken en daar volgende week op terug te komen. In de tussentijd is het signalement van de mogelijke dader(s) naar buiten gebracht. Een opvallend detail is dat één van de heren een kinderzitje op zijn fiets heeft.



Zie hieronder de beelden van de camera's die bij het Kuipersveld hangen:

De politie vertelt dat ze na iedere melding binnen drie minuten ter plaatse zijn, maar dat de daders dan al uit het zicht zijn verdwenen. Sherwin Tjin-Asjoe: "Ondanks dat de situatie ongelooflijk heftig en belastend is, heb ik ook gezegd dat we ze nodig hebben. We hebben ze nodig om deze zaak op te lossen. Om verdachte incidenten te melden."



Er is voor de buurtbewoners een mailadres aangemaakt. Verdachte situaties of tips over de beelden kunnen naar [email protected], zaaknummer: 2021160640. Ook is het telefonisch mogelijk via telefoonnummer 0800-6070. Of anoniem informatie te geven via 0800-7000. Extra cameratoezicht Omdat de situatie voor slapeloze nachten zorgt, is er ook hulpverlening ingeschakeld. Tjin-Asjoe: "Wij zijn beschikbaar, de gemeente is beschikbaar en ook de hulpverlening is beschikbaar." Hoewel de bewoners met gemengde gevoelens naar buiten lopen, is de locoburgemeester blij dat het gesprek is gevoerd: "Er was ook duidelijk behoefte aan en ik kreeg ook te horen dat mensen het waardeerden dat we dit geregeld hadden." Naast de toegezegde verlenging van het cameratoezicht heeft de gemeente extra camera's geïnstalleerd.