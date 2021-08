Pas aangebrachte gedichten in Amsterdam verwijderd door gemeentereiniging

Een groot deel van de pas aangebrachte gedichten rondom de Meteorensingel in Amsterdam-Noord zijn door de gemeentereiniging verwijderd. Stichting Granate, initatiefnemer van de poëzie-actie, is erg teleurgesteld.

Het gaat om zes van de tien gedichten die sinds twee weken te zien waren in Noord. het was de bedoeling dat die gedichten, bedacht door lokale dichters en aangelegd door kalligrafen, permanent zouden blijven liggen. Het project is met goedkeuring én financiering van de gemeente gerealiseerd.

Teleurstelling

Één van de dichters merkte vandaag echter op dat zijn tekts was verwijderd. Later bleken dat er vijf meer te zijn. "We steken veel moeite, geld en mankracht in het opfleuren van de stad en in het zichtbaar maken van kunst- en cultuur voor een breed publiek", reageert een woordvoerster van de organisatie. "Dit is voor ons, de wijkbewoners en de dichters een grote teleurstelling. Wij gaan uitzoeken hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en houden de mensen op de hoogte."

Granate realiseerde eerder al een poëzieroute die langs de gehele tramlijn 3 ligt.