Enorme politie-inzet bij woning Aalsmeer: 'verwarde man met houten paal'

Dreigende houding

Een bewoner van de Geraniumstraat die liever anoniem wil blijven vertelt: "We hebben sinds een week of twee last van deze man. Hij is net een paar weken terug, daarvoor zat hij in de gevangenis. Waarom dat was, weten we niet precies."

In de afgelopen week werden bewoners angstiger, zo vertelt deze buurman. "Vooral de laatste week nam de overlast toe. Zijn dreigende houding zorgt voor een onprettig, onveilig gevoel eigenlijk. Hij liep met een houten paal te zwaaien en te dreigen. We hoorden net dat hij nu zijn woning heeft gebarricadeerd zodat de politie er niet bij kan."