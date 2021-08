Brandweer zoekt huizen 'voor realistische oefening, maar we steken niets in de brand'

Het vrijwillige brandweerkorps in Heemskerk wil weer oefenen, het liefst zo realistisch mogelijk en in de huizen van bewoners van het dorp. Op Facebook vraagt het korps aan Heemskerkers die hun woning, winkelpand of gebouw gaan verbouwen of slopen een paar uur af te staan voor een training. "We steken dingen niet in de brand, maar we hebben wel rookmachines, zoals bij evenementen."

Zo'n oefening gaat er zo realistisch mogelijk aan toe, vertelt Martin Slaager, ploegchef van de Heemskerkse brandweer enthousiast:

"Dan gaat het alarm, alsof het echt is, en doen we een briefing op de kazerne. Onderweg naar de 'brand' volgt wat summiere informatie: brandmelding op de Kerkstraat, melder staat volgens de politie bekend als lastige bewoner, dat soort dingen. En dan moeten ze daar aan de bak."

De Heemskerkse brandweer is altijd op zoek naar geschikte locaties om hun groep van zo'n vijftig vrijwilligers regelmatig te trainen en paraat te houden. Het mooie is: bijna ieder pand is geschikt. "Het kan van alles zijn kleine woninkjes, flatgebouwen", somt Slaager op. "Wij hebben niet zoveel voorwaarden of eisen."

Enige mate van ongemak

Natuurlijk snapt de brandweer dat niet iedereen zit te wachten op een brandweeroefening in zijn of haar huis. "Er is wel enige mate van ongemak, met rookmachines, en we stampen met brandweerlaarzen naar binnen."

Maar soms moet een pand, zoals de brandweer in het Facebookbericht zegt, toch al "gesloopt of flink verbouwd worden". Dat is volgens Slaager voor de brandweer een 'kansmoment', om een goede oefening op poten te zetten.

"En we komen ook weer niet om de boel slopen, of de voordeur in te slaan. We maken van tevoren afspraken, en de vlammen doen we met mooie digitale middelen."

