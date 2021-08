Djenga werd in Amsterdam-Zuidoost gebeten door een pitbull: "Ze is opengereten"

Intussen is ze weer bijna hersteld, maar het hondje Djenga was er slecht aan toe toen het tweeënhalve week geleden werd gegrepen door een loslopende pitbull in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft de afgelopen tijd meer van dit soort meldingen binnengekregen.

Het baasje van Djenga wil vandaag alleen onherkenbaar haar verhaal doen. Haar zoon liet hun hondje uit voor de Haag en Veld-flat in Zuidoost toen een man hem tegemoet kwam met een kleine, zwarte, aangelijnde hond en daarnaast een loslopende pitbull. "Mijn zoon maakte nog een beweging dat hij eromheen wilde lopen, omdat hij al een gevoel had dat het niet helemaal goed zou gaan. Maar uiteindelijk greep de pitbull alsnog onze hond en is ze eigenlijk opengereten."

Toen zij zelf op de plek arriveerde, was het een en al bloed dat ze aantrof: "Djenga was helemaal in shock, ze kon helemaal niks meer."

De eigenaar van de pitbull was niet meer ter plaatse. De vrouw heeft wel een vermoeden wie hij is. "Voor zover wij weten, heeft de eigenaar de hond gelijk na de aanval mee naar boven genomen en daarna heeft ie hem weg gegeven of weg gedaan, iets in die geest."



Djenga moest gehecht worden en kreeg een drain geplaatst. Intussen zijn die hechtingen en ook de drain weer verwijderd en loopt de hond weer door de buurt, maar helemaal gerust is het baasje er niet op: "Ik let extra op en draag ook iets bij me om te zorgen dat als er weer zo'n hond komt, dat ik me dan gewoon kan verweren en zorgen dat mijn hondjes veilig zijn."



De politie bevestigde eerder vandaag dat zij in juni en juli meerdere, gelijksoortige meldingen hebben ontvangen. Het basisteam in de Bijlmermeer onderzoekt de zaak. Later vandaag ontving de vrouw bericht van de politie. De eigenaar van de pitbull zou de hond inmiddels hebben laten inslapen. De zaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie die moet gaan bepalen of de man wordt vervolgd.

Let op: de beelden in de reportage kunnen als schokkend worden ervaren.