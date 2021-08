Ontmantelen 'levensgevaarlijk' baggerdepot begin van nieuwe offshore haven bij Noordpier in Velsen-Noord

Deze week werd gestart met de ontmanteling van de zogeheten IJverijhaven, die plaats moet gaan maken voor de nieuwe Energiehaven. Een groot delicaat project waar Rijkswaterstaat voor is ingeschakeld, zo vertelt projectmanager Tjaart Vos. "Dit is niet zomaar een vriendelijk meer wat je ziet, maar een depot met gevaarlijke bagger afkomstig uit bijvoorbeeld de Petroleumhaven. De bagger verplaatsen is dan ook allerminst een sinecure te noemen. Er moeten veel milieutechnische maatregelen worden genomen om dit goed en veilig te kunnen afvoeren naar het depot op de Maasvlakte."

Na het leeghalen van het depot moet het gebied in mei 2022 door Rijkswaterstaat worden overgedragen aan het consortium dat de haven laat ontwikkelen. Dat bestaat uit het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam die vorig jaar een overeenkomst ondertekenden.

Van der Scheer denkt dan vooral aan service gerelateerde bedrijven die kunnen inspelen op de energietransitie. Maar de Energiehaven en de activiteiten op zee kunnen ook aantrekkelijk worden voor jonge werknemers, zo denkt hij. "De mensen die straks van school komen zien hier dus de mogelijkheden. Daarom denk ik dat dit echt een ontzettend mooie ontwikkeling is en vooral kansrijk. Daar moeten we volop op kunnen inspelen", aldus Van der Scheer.

Tata Steel

Om de haven te realiseren heeft Tata Steel vijf hectare grond beschikbaar gesteld, zo laat woordvoerder Ariane Volz weten. "Tata Steel draagt de energietransitie een warm hart toe en bovendien is het voor onze eigen duurzaamheidsagenda (overgang naar waterstof) ook van belang dat er genoeg groene stroom beschikbaar komt."

Ze vervolgt: "Bovendien geven wij toegang over land via het terrein in Velsen-Noord richting de Energiehaven. Hiermee is vervoer van personeel en bereikbaarheid van hulpdiensten geregeld. Wij nemen niet actief deel in de exploitatie."

De Energiehaven zou begin 2025 klaar moeten zijn voor gebruik.