Karavaan Festival van start: "Bezoekers merken weinig van coronamaatregelen"

Bezoekers van het Karavaan Festival zullen weinig van de coronamaatregelen merken, vertelt directeur en programmamaker Ilse van Dijk vandaag aan NH Nieuws. " Ik denk dat voor het publiek de beleving niet zo heel anders is, want de locaties zijn natuurlijk fantastisch en bezoekers zitten nog steeds dicht op de spelers."

Hoewel de bezoekers volgens Van Dijk dus weinig hinder van de maatregelen zullen hebben, is dat voor de organisatoren een ander verhaal. "Je houdt natuurlijk met allemaal scenario's rekening en baseert je programma daar ook op. Maar stiekem wil je dat niet. Stiekem wil je gewoon het programma maken dat je voor ogen had."

Door de coronamaatregelen mogen maximaal 750 mensen zittend bij een voorstelling zijn. Bovendien kunnen voorstellingen niet - zoals dat normaal wel gebeurt - in gesloten tenten plaatsvinden. "Vroeger had je een heel klein tentje en daar propte je dan zoveel mogelijk mensen in en deed je snel de deur dicht", vertelt Van Dijk. "De lol die je dan als organisatie hebt, heeft nu een iets andere dimensie."

Tijdens het Karavaan Festival zijn tien dagen lang muziek- theater- en dansoptredens te zien op bijzondere plekken in de omgeving van Alkmaar. Deze locaties variëren van boerderijen tot een natuurbegraafplaats. Op het Alkmaarse Victorieplein is een 'festivalhart', waar meerdere voorstellingen per dag worden gegeven.

Beluister het hele gesprek met Ilse van Dijk hieronder.