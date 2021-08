De bijtjes van het Binnenhof én hun honing terug in Heemstede: "Het Haagse goud"

Meer dan acht jaar zoemden ze rond in de binnentuin van de Tweede Kamer. De bijen van imker Pim Lemmers. Omdat er flink verbouwd wordt op het Binnenhof, is de parlementaire bijenkast nu tijdelijk terug in Heemstede, in de tuin van stichting De Hartekamp.

"Je ziet het, de parlementaire bijen hebben hard gewerkt in Den Haag", aldus imker Pim. Uit één van de bijenraten stroomt heldere honing. "Het Haagse goud", lacht hij. "Ontstaan door het bevliegen en bestuiven van de lindebomen op het Korte en Lange Voorhout." De potjes honing worden meestal onder de Kamerleden verloot. Vanwege het bewolkte weer zijn de Haagse bijtjes een beetje humeurig. Binnen een paar seconden zitten er al angels in de armen van de imker en de verslaggever. "We doen toch maar even de beschermende pakken aan."

De bijen van het Binnenhof zijn voor even terug in Heemstede - NH Nieuws

In 2013 plaatste Pim de bijenkast onder massale mediabelangstelling in de binnentuin van de Tweede Kamer. "Het leuke was dat wij het eerste parlement ter wereld waren met eigen bijen. De Fransen hadden dat plan ook en die wilden we natuurlijk even voor zijn." Voor de Heemsteedse imker betekende het de aftrap van het plaatsen van bijenkasten op nog meer prominente locaties. "Daarna volgde het Catshuis en vervolgens, als kers op de taart, paleis Noordeinde. Daar hebben we onze bijen aan de koninklijke familie aangeboden." Of onze koning daar blij mee was? "Zeker", lacht Pim. Meer mag hij niet vertellen, zoals de protocollen voorschrijven. Bruidsvluchten rond het Binnenhof Het is de derde generatie bijen die nu in kast zit. De 'koningin van 2013' en haar darren zijn natuurlijk allang gaan hemelen. "We hebben sindsdien een aantal troonswisselingen gehad. Er worden altijd meerdere koninginnen geboren en die vechten met elkaar tot de sterkste overblijft. Die gaat vervolgens op bruidsvlucht en gaat paren met mannen in de omgeving van het Binnenhof", vertelt Pim. "Ze doet het met vijfentwintig darren en keert dan weer terug."

De bijen van het Binnenhof - NH Nieuws / Paul Tromp

Bijen konden niet in Den Haag blijven In het voorjaar van 2022 keren de bijen weer terug naar Den Haag. Dan gaan ze naar het dakterras van het gebouw waar de Tweede Kamer tijdelijk wordt ondergebracht. De bijenkast direct naar die nieuwe locatie verhuizen, was geen optie. "Bijen kun je alleen verhuizen als de oude en de nieuwe locatie minstens twee kilometer uit elkaar liggen. De afstand is daar minder dan een kilometer, dus dan vliegt het hele 'zooitje' weer terug naar het Binnenhof. En daar hebben ze dan natuurlijk geen huis meer", vertelt Pim. Daarom overwinteren de bijen nu eerst even in Heemstede, zodat ze straks gewoon op de nieuwe locatie blijven rondzoemen. BIJ1 Flauwe grappen zijn er natuurlijk genoeg te maken over bijen en de Tweede Kamer. Pim kent ze inmiddels wel. "Nee, ze zijn niet links of rechts geworden, ze blijven gewoon neutraal deze bijen." En of hij al gehoord heeft van die nieuwe politieke partij van de bijen? "Jaja, BIJ1." Stiekem moet hij er nog wel een beetje om gniffelen. "En aan de honing zit een bijsmaak."

Een Binnenhofbij geniet van zijn eigen honing - NH Nieuws / Paul Tromp