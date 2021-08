Swim to Fight Cancer Haarlem dit jaar weer afgelast: “Publiek niet te managen"

Swim to Fight Cancer, dat op 19 september zou plaatsvinden in de Haarlemse grachten, kan dit jaar weer niet doorgaan. De organisatie heeft niet in de hand hoeveel publiek er op het evenement afkomt en dat is een te groot risico. Vorig jaar werd het zwemevenement ook gecanceld.

Een paar weken geleden was de organisatie nog vol goede moed bezig met de voorbereidingen. Een woordvoerder liet toen weten dat ze nog voorzichtig waren in de planning, maar dat het evenement door zou gaan, dat stond vast.

“We dachten echt dat het nu al mogelijk was", zegt woordvoerder Mariëlle van Meerwijk. "Maar helaas kunnen we het risico toch niet nemen. Qua maatregelen rondom de deelnemers hebben we het op orde. Je hebt alleen niet in de hand hoeveel mensen er komen kijken. Daarom hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om het evenement te cancelen.”

Noodzaak

Deelnemers hebben vandaag een e-mail met het nieuws ontvangen. “De knoop is doorgehakt”, staat erin. “We zijn genoodzaakt om de Swim op 19 september te verplaatsen naar volgend jaar. Door de steeds veranderende coronamaatregelen lukt het niet om alle regels en de veiligheid te waarborgen. Het is onverantwoord om met de deelnemers het Spaarne in te springen en ook de vrijwilligers en het publiek veilig te managen.”

De organisatie roept deelnemers in het bericht op om door te gaan met het werven van donaties en om zelf het water in te springen op 19 september. “Dit kan ook bij de Houtvaart”, aldus Van Meerwijk. “SRO stelt het bad een uurtje open voor ons. En de donaties die de deelnemers hebben opgebouwd voor het goede doel, blijven gewoon staan tot de editie van 2022."