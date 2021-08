Plan voor extra parkeerplaatsen bij Bergens bos oogst kritiek: "Zonde van de Duinweg"

Het voornemen van de gemeente om 62 extra parkeerplaatsen aan te leggen langs de Duinweg in Bergen, krijgt steeds meer kritiek. Naast kritische vragen van de oppositiepartij Behoorlijk Bestuur Bergen, uit nu ook de lokale Fietsersbond haar zorgen over de aanleg van de extra plekken langs de smalle Duinweg.

De Fietsersbond wil niet dat auto's worden bevoordeeld met meer parkeerplaatsen. Het is volgens de bond in strijd met het beleid van de provincie Noord-Holland voor duurzame mobiliteit. Stimuleren van bezoek per fiets en openbaar vervoer is beter.

"Klimaatverandering is gebaat bij verschuiving van autogebruik naar fietsgebruik", zegt Reijnoud de Haan van de Fietsersbond tegen mediapartner Duinstreek Centraal. "De provincie stuurt juist op minder parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen."

De Fietsersbond vindt de aanleg van transferia buiten de kernen en op afstand van het duingebied een beter idee. De bond krijgt bijval van buurtbewoners en bezoekers van het duingebied. Het verlies van groen wordt zelfs door de voorstanders betreurd.

Behalve transferia voor bezoekers en pendelbusjes worden ook suggesties gedaan voor een ondergrondse parkeergarage bij de ingang van het Bergens Duingebied: "Dat kan betaald worden uit de opbrengsten van het betaald parkeren", stelt een Bergenaar voor.

De gemeente Bergen kon deze week niet voor de camera reageren op de kritiek.