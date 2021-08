Foute wissel Schippers en Visser zorgt voor teleurstelling bij estafetteploeg

Op de Olympische Spelen in Tokio is het de vrouwelijke estafetteploeg niet gelukt om een medaille te winnen op de 4x100 meter. Al bij de eerste wissel tussen de Hoornse Nadine Visser en Dafne Schippers ging het mis. Nederland werd daardoor gediskwalificeerd en eindigde als laatste.

Nadine Visser was de startloopster voor Nederland en zou worden afgelost door Dafne Schippers. De winnares van het olympisch zilver op de 200 meter in 2016 vertrok echter te vroeg en Visser kon het stokje niet meer overgeven. Daardoor hoefden Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney niet meer in actie te komen.

Jamaica won uiteindelijk het goud in het tijd van 41,02. Zilver was er voor de Verenigde Staten (41,15) en het brons ging naar Groot-Brittannië (41,88).