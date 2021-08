Abonnement op tweedehands kleding: Femke wil meer bewustwording 'kledingoverschot'

Het is voor sommigen even wennen: gebruikte kleding lenen met een abonnement. Maar voor Femke Koning is het dé manier om bewuster met kledingstukken om te gaan."Mijn gedachten heb ik er al zeker een jaar over, maar sinds oktober ben ik echt begonnen met kleding inzamelen. Dat ging via berichtjes op Facebook en op verkooppagina's, ik heb het overal opgehaald."

De kledingbieb opereert vooralsnog online. Sinds het de digitale deuren opende in het voorjaar, moet het animo nog wat aanwakkeren. "Mensen vinden het een geweldig idee, maar de stap durven zetten is nog een dingetje. Ik heb nog contact met andere kledingbiebs in Nederland, daar speelt allemaal hetzelfde. Een boek lenen of een boor lenen is heel gewoon, maar kleding is een dingetje", vertelt Femke.

Bij de kledingbieb kun je voor een bepaald bedrag per maand kleding lenen, legt Femke uit. Ze heeft een collectie die inmiddels uit ruim zevenhonderd items bestaat - van schoenen en sieraden tot avondjurken en alledaagse kleding. "Je kunt bij mij even komen passen als je dat fijn vindt. Een kledingstuk kun je daarna een dag, week of maand houden."

Weggooien

Die liefde voor kleding had Femke al langere tijd. Ze is kledingcoach en geeft 'stijladvies en shop-in-eigen-kast-sessies', vertelt ze. "Daardoor kwam ik erachter dat vrouwen veel kleding hebben die ze nooit dragen en kleding hebben waar ze spijt van hebben. En met corona gingen vrouwen hun kleding ook weggooien, meer dan daarvoor. Daar schrok ik van want veel kleding wordt massaal verbrand."