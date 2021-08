LIVE NH Sport met Telstar - FC Emmen en FC Eindhoven - FC Volendam

Voor Telstar staat misschien wel de zwaarste wedstrijd van het seizoen op het programma. FC Emmen degradeerde, ondanks een fraaie eindspurt, uit de eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien hoopt binnen één jaar weer terug te keren. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in Velsen-Zuid.

FC Volendam opent de competitie in Noord-Brabant tegen FC Eindhoven. Het Nieuwe Oranje investeerde flink in de selectie en richt de pijlen op directe promotie. Verslaggever in het Jan Louwersstadion is Edward Dekker.

NH Sport blikt van 19.00 tot 20.00 uur vooruit op komend voetbalweekend met presentator Stef Swagers. Tussen 20.00 en 22.00 uur doen we live verslag van de beide wedstrijden.