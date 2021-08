Geld nodig voor oorlogsschip Bonaire: "Je mag wat over hebben voor de parel van Willemsoord"

De restauratie van het historische oorlogschip Zr Ms Bonaire in Den Helder kan toch doorgaan. De stichting Bonaire luidde de noodklok voor de restauratie van het dek. Dankzij ondernemers uit Den Helder kan het werk verder in het dok van rijkswerf Willemsoord. Toch is meer geld nodig om het oudste nog bestaande oorlogsschip weer in zijn oude staat te krijgen. "De gemeente noemt het de parel van Willemsoord. Daar mag je wat voorover hebben."