Eerste Mallorca-verdachte blijft twee weken langer vastzitten

De 19-jarige Hilversummer die onder andere verdacht wordt van het dodelijk mishandelen van Carlo Heuvelman op Mallorca blijft twee weken langer vastzitten. Ook zit hij in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Dat laat de rechtbank weten.

De Hilversummer werd woensdagochtend opgepakt, omdat hij verdacht wordt van twee pogingen tot doodslag tijdens twee vechtpartijen. Op basis van onderzoek is de verdenking tegen hem vandaag uitgebreid: de man wordt nu ook verdacht van doodslag op de 27-jarige Waddinxvener.

De rechter-commissaris vindt dat de verdenking stevig genoeg is om de man langer vast te houden. Daarom blijft hij nog twee weken vast zitten.

Mocht de officier van justitie daarna vinden dat de jongen nog langer moet vastzitten, dan moet de officier dat voorleggen aan de raadkamer van de rechtbank. "Dat zijn drie rechters die nog een keer naar het dossier gaan kijken, met de verdachte gaan praten en gaan luisteren naar de officier en raadsman. En dan nemen ze een beslissing", vertelt persrechter Nicolle Kranenbroek.

Tweede verdachte

Gisteravond werd er een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 18-jarige Hilversummer. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam. Daarnaast wordt hij verdacht van de mishandeling van iemand anders uit de vriendengroep van Carlo.

Als de officier van justitie vindt dat deze jongen ook langer vast moet blijven zitten, wordt hij maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten

De Hilversummers horen bij een groep van negen Gooise jongens, die door de Spaanse politie eerder al werden aangewezen als verdachten van de dodelijke mishandeling. Voorafgaand aan de geruchtmakende mishandeling die Carlo een paar dagen later het leven kostte, zou de groep op dezelfde avond betrokken zijn geweest bij een ander geweldsincident in El Arenal, waarbij ook één of meerdere slachtoffers werden aangevallen.

Het onderzoek naar de vriendengroep is nog in volle gang. De politie is bezig met het bestuderen van nieuwe camerabeelden om alle betrokkenen te identificeren. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.