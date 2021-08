Kassalade met honderden euro's weg na beroving platenzaak: "Dit doet wel pijn"

Drie mannen hebben op een slinkse manier de Bussumse platenzaak Gooisch Vinyl beroofd van de kassa met honderden euro's. Twee mannen leidden de eigenaar Hans Wernsen af, terwijl een derde stiekem de kassa pakt en ermee vandoor gaat. "We zijn een kleine onderneming in grammofoonplaten en wij draaien geen top-omzetten. Dus dit doet pijn", vertelt Wernsen.

Hans Wernsen is vandaag weer in de zaak en laat weten dat het wel weer goed met hem gaat. "De eerste schrik is er vanaf", vertelt hij. Wernsen staat donderdagmiddag tegen sluitingstijd alleen in de winkel als er twee mensen binnenkomen. "Ze waren geïnteresseerd in jazz platen en vroegen er wat dingen over. Toen liep ik met ze mee naar achteren de winkel in want daar heb ik veel jazz staan."

Wernsen vraagt waar de mannen vandaan komen, want ze spreken gebrekkig Engels. Ze vertellen dat ze uit Oekraïne komen en ik vraag nog of ze daar geen platenzaak hebben", vervolgt hij. "Even later lopen ze de winkel uit en geven ze geen antwoord meer, dus ik denk 'dan niet'."

Snoer afgeknipt

Als de eigenaar dan naar voren loopt, ziet hij wat enveloppen en cadeaupapier op de grond liggen. Hij pakt dat op en dan ziet hij ineens dat de kassalade weg is. "Dus een derde persoon is binnen gekomen, heeft het snoer van de lade afgeknipt en de kassa meegenomen."

Wernsen rent gelijk de winkel uit en kijkt in zijstraten of hij de mannen nog kan zien. Een vrouw vertelt hem dan dat de mannen hard zijn weggereden in een auto met een wit kenteken. "Het zijn waarschijnlijk van die groepen mensen die van plek naar plek gaan."

Pijn

Gelukkig voor Wernsen wordt er niet veel met contant geld betaald, maar dit zorgt er ook voor dat de kassa niet elke dag wordt geleegd. In de kassalade zat gisteren 350 euro. "Voor ons is dat een hoop geld. We zijn een kleine onderneming in grammofoonplaten en wij draaien geen top-omzetten. Dus dit doet pijn."

Hij kijkt terug op een hele nare ervaring. "Je wordt hier heel achterdochtig van", zo besluit hij.